В Свердловской области поймали 11 водителей автобусов без прав

Водители регулярно вносят изменения в конструкцию автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области водители рейсовых автобусов садятся за руль без прав, а также используют для перевозки пассажиров неисправный транспорт. Об этом рассказал зам начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по региону Александр Порубенко.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» проводилось в два этапа: с 20 по 22 марта и с 6 по 8 июня.

- Проверено более пяти тысяч автобусов, 237 из них эксплуатировались с техническими неисправностями, 18 – с внесением изменений в конструкцию – либо установка дополнительных сидений, либо демонтаж, - рассказывает спикер.

В Екатеринбурге водители демонтируют сидения, чтобы было больше стоячих мест в автобусе, в области – наоборот, устанавливают дополнительные сидения.

-93 автобуса эксплуатировались с не пройденным техническим осмотром. При этом, все условия для своевременного прохождения созданы. На всей территории региона в каждом пункте техосмотра есть госинспектор. Это халатность должностных лиц предприятий и организаций. Четыре водителя были лишены прав. Семь не имели прав управления, - рассказал Александр Порубенко.