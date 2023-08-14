МВД: в Свердловской области разыскивают 33 человека

В полиции рассказали, сколько уральцев числятся пропавшими в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Александр Новиков рассказал о том, сколько жителей региона в настоящее время находятся в розыске как пропавшие без вести.

- На территории Свердловской области сейчас объявлено в розыск 33 человека, - уточнил подполковник Новиков в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что в настоящее время свердловчан, которые бы числились в розыске в других регионах, не зарегистрировано.

Также Александр Новиков добавил, что в настоящее время в розыске находятся 10 несовершеннолетних. Это дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Которые живут в специализированных центрах.