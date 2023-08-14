Суд отправил в колонию женщину, торгующую спиртным с метанолом в Екатеринбурге

Осужденная вину признала частично Фото: прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге 14 августа суд вынес приговор 37-летней жительнице поселка Шаля, которая торговала спиртным с метанолом в киоске на академика Бардина.

- Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть человека), - рассказали в прокуратуре.

Так, с 19 на 20 октября 2021 года она продала двум жителям Екатеринбурга не менее двух флаконов спиртосодержащей продукции объемом 0,1 литра каждый с содержанием метанола в концентрации, превышающей предельно допустимые значения,

В прокуратуре объяснили, что это представляло опасность для жизни и здоровья людей. В октябре 2021 года от употребления такой продукции скончалась женщина.

В судебном заседании осужденная вину признала частично. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ей 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Екатеринбурге вынесли приговор семи обвиняемым в деле о гибели 44 людей от суррогатного алкоголя. Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6,5 лет. При этом минимальный срок в 3 года одному из подсудимых назначен условно, остальным - в виде реального лишения свободы, на срок от 5,5 до 6,5 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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