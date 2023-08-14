Расписание пригородных поездов на серовском направлении временно изменится в августе и сентябре

Фото: пресс-служба СвЖД

В связи с работами по обновлению пути на однопутном перегоне Верхотурье – Ляля Свердловской железной дороги в августе и сентябре 2023 года временно изменится расписание ряда пригородных поездов серовского направления. Изменения затронут следующие пригородные поезда (время местное):

- №7076 «Ласточка» Бокситы – Екатеринбург (номер поезда будет изменен на 7078) с 19 по 31 августа по нечетным дням, с 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 00:28 (раньше на 3 ч. 47 мин.), прибывать в 08:26 (раньше на 3 ч. 34 мин.);

- №7071 «Ласточка» Екатеринбург – Серов с 19 августа по 18 сентября будет отправляться в 17:25 (по графику), прибывать в 23:06 (позже на 3 мин.);

- №6994 Нижний Тагил – Каменск-Уральский с 19 по 31 августа по нечетным дням, с 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 05:27 (по графику), прибывать в 11:47 (позже на 41 мин.);

- №6864 Нижняя Тура – Нижний Тагил с 19 по 31 августа по нечетным дням, с 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 11:14 (позже на 44 мин.), прибывать в 13:39 (позже на 40 мин.);

- №6851 Нижний Тагил – Нижняя Тура с 19 по 31 августа по нечетным дням, с 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 10:05 (позже на 40 мин.), прибывать в 12:33 (позже на 41 мин.);

- №7424/7423 Нижняя Тура – Верхотурье с 19 по 31 августа по нечетным дням, с 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 12:45 (позже на 10 мин.), прибывать в 14:08 (позже на 2 мин.);

- №6861 Нижний Тагил – Серов с 20 по 30 августа по четным дням, с 1 по 19 сентября по нечетным дням будет отправляться в 10:48 (позже на 4 ч. 18 мин.), прибывать в 15:43 (позже на 4 ч. 32 мин.). Также на этот период отменяется остановка на станции Кушва.

С 19 по 31 августа по нечетным дням, с 2 по 18 сентября по четным дням на участке Ляля – Верхотурье не будут курсировать пригородные поезда:

- №6954 Бокситы – Верхотурье (конечный пункт маршрута – станция Ляля);

- №6953 Верхотурье – Бокситы (начальный пункт маршрута – станция Ляля);

- №6861 Нижний Тагил – Серов (курсирует на участках Нижний Тагил – Верхотурье и Ляля – Серов без изменения расписания);

- №7422/7421 Серов – Нижняя Тура курсирует на участках Серов – Ляля (действующим расписанием) и Верхотурье – Нижняя Тура с изменением расписания: отправление из Верхотурья в 09:43 (позже на 1 ч. 2 мин.), прибытие в Нижнюю Туру в 11:02 (позже на 52 мин.).

СвЖД и Свердловская пригородная компания приносят пассажирам извинения за временные неудобства. При планировании поездки просим обращать внимание на изменения в расписании. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также на станциях.