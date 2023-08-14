Водители автобусов с начала года спровоцировали 46 ДТП в Свердловской области

Автобусы в Свердловской области стали чаще попадать в ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

За семь месяцев 2023 года на территории Свердловской области зарегистрировано 46 ДТП по вине водителей автобусов. Рост составил 21%. Три человека погибли, рост на 200%; ранено 64 человека, рост на 20%. Такие данные привел заместитель начальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Порубенко.

Рост числа подобных ДТП в этом году зафиксировали в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Богдановиче.

- В городе Верхняя Пышма случилось резонансное ДТП, когда водитель автобуса не предоставил преимущества движения ребенку. Ребенок скончался. В Кировграде было ДТП на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. В условиях недостаточной видимости водитель автобуса столкнулся с впереди движущимся грузовым автомобилем. Водитель погиб, - рассказывает Александр Порубенко. - В Богдановиче произошло два подобных ДТП. Одно – с летальным исходом, когда водитель автобуса при повороте налево не предоставил преимущества в движении водителю мотоцикла.

Из 46 ДТП 34 зарегистрировано в Екатеринбурге. Это 90% от общего числа. По видам ДТП из 46 аварий 22 - это падение пассажира, то есть больше 80%.

- Анализируя дорожно-транспортные происшествия по этому виду, транспортные средства, оснащенные видеокамерами, мы видим, что только в 10% случаев виноват водитель. Во всех остальных случаях виноваты пассажиры, которые, находясь в салоне, не соблюдают меры безопасности, - резюмирует спикер.