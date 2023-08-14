В Екатеринбурге медбрат отдал мошенникам больше 1 млн рублей

Под видом сотрудника полиции и представителя ЦБ РФ мошенники сообщили медбрату о попытках оформить на него крупные займы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился житель Екатеринбурга, работающий медбратом в ЦГБ №1. Он стал жертвой мошенников, которые представились сотрудниками полиции и представителями ЦБ РФ, и отдал им крупную сумму денег.

- Они сообщили ему о попытках злоумышленников оформить на него крупные займы, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Как поясняли звонившие, для предотвращения противоправных действий собеседнику требовалось оформить на себя «зеркальные кредиты», чтобы потом внести эти средства на «безопасные счета»

В итоге екатеринбуржец лишился 1,1 миллиона рублей, которые взял после звонка злоумышленников в кредит. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В полиции напоминают, что представители правоохранительных органов и банков не звонят горожанам и не просят оформлять так называемые «зеркальные займы» и переводить деньги на «безопасные счета».

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