На Вторчермете подростки грабят магазины

Кради произошли ночью 12 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге молодежь стала обворовывать продуктовые магазины. Подростки приходят в сетевые точки и выносят оттуда товар. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

На Вторчермете уже зафиксировано два случая краж из продуктовых магазинов. Оба они произошли ночью 12 августа. В первый раз подростки пришли на адрес Газетная, 34, а затем на Рижский, 4. Общая сумма ущерба достигла 38 тысяч рублей.

«КП-Екатеринбург» обратилась в УМВД города за комментарием. Там объяснили, что уже знают об инциденте.

- Сообщения о хищениях из магазинов на улице Газетной и переулке Рижском поступили в отдел полиции №12. По данным фактам полицией проводится проверка, - рассказали в полиции города.

Налеты молодежи попали на запись видеокамер. Видно, что воришек пять человек. Очевидцы сообщают, что среди них также есть девушка.

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