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НовостиТуризм14 августа 2023 6:30

Туристы рассказали о минусах «Уральского Марса»

Перед посещением объекта любителям фотосессий нужно подготовиться
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В дождливую погоду ездить по уральским лесам проблематично

В дождливую погоду ездить по уральским лесам проблематично

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Посещение «Уральского Марса» - один самых популярных туристических маршрутов в Свердловской области. Людей привлекают уникальные ландшафты месторождения огнеупорных глин, напоминающие космические пейзажи.

Туристы, которые приезжают сюда для проведения эффектных фотосессий, рассказывают о минусах этого места, поэтому перед посещением нужно основательно подготовиться. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Так, например, во время дождя автомобили увязают в грязи на грунтовой дороге. Также есть вероятность испачкаться в глине. Туристы советуют в дождливую погоду оставлять автомобиль там, где заканчивается грунтовая работа, а потом 40 минут пройти пешком. Кроме этого, нужно взять с собой запасную обувь.