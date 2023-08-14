Туристы рассказали о минусах «Уральского Марса»

В дождливую погоду ездить по уральским лесам проблематично Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Посещение «Уральского Марса» - один самых популярных туристических маршрутов в Свердловской области. Людей привлекают уникальные ландшафты месторождения огнеупорных глин, напоминающие космические пейзажи.

Туристы, которые приезжают сюда для проведения эффектных фотосессий, рассказывают о минусах этого места, поэтому перед посещением нужно основательно подготовиться. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Так, например, во время дождя автомобили увязают в грязи на грунтовой дороге. Также есть вероятность испачкаться в глине. Туристы советуют в дождливую погоду оставлять автомобиль там, где заканчивается грунтовая работа, а потом 40 минут пройти пешком. Кроме этого, нужно взять с собой запасную обувь.