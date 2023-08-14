В Екатеринбурге в аварии пострадали трое детей

ДТП произошло вечером 13 августа на перекрестке улиц Сухоложская - Агрономическая. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге в аварии пострадали шесть человек. Среди пострадавших трое – дети. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Свердловской области.

ДТП произошло вечером 13 августа на перекрестке улиц Сухоложская - Агрономическая. На месте столкнулись Mazda СХ7 и Kia Rio. Водитель первого автомобиля потерял сознание из-за чего выехал на тротуар, где находился пешеход. После чего авто оказалось на встречной полосе и столкнулось с Kia. Пострадали шесть человек, их доставили в больницу.

Сейчас устанавливаются личности участников ДТП. Фото: ГИБДД по Свердловской области

- В результате автоаварии водитель и четыре пассажира автомобиля Kia, трое из них дети, а также пешеход доставлены в больницу, медики оказывают им необходимую помощь, - рассказали в Госавтоинспекции.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они провели процессуальные действия. Сейчас устанавливаются личности участников ДТП. Момент аварии попал на запись видеорегистратора.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Фото: ГИБДД по Свердловской области

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