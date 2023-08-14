Пассажирское здание в модульном исполнении на станции Шарташ за три первые недели приняло 20 тысяч пассажиров

Фото: пресс-служба СвЖД

Более двадцати тысяч пассажиров воспользовались павильоном модульного типа на железнодорожной станции Шарташ в Екатеринбурге за три недели с момента его открытия (21 июля). Уральцы первыми в стране получили возможность протестировать пригородный вокзал, который возведен по новой технологии.

Пассажиры дают положительные отзывы о новинке: инфраструктура компактного павильона включает в себя все необходимое. Работают две пригородные билетные кассы, зал ожидания на 36 посадочных мест, оборудованный климат-контролем. К услугам посетителей – электронное онлайн-табло, справочный видеотерминал, USB-розетки. Панорамное остекление расширяет пространство и создает позитивный настрой в ожидании предстоящей поездки.

Фото: пресс-служба СвЖД

Конструкция павильона учитывает потребности маломобильных пассажиров, на входе установлен пандус, билетная касса оборудована пониженным прилавком, зоны обслуживания посетителей оснащены индукционной петлей. Санузел обустроен с соблюдением требований доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно идее дизайнеров, внешне павильон напоминает скоростной поезд. Здание состоит из семи секций, его общая площадь 92 кв.м., зала ожидания – 51 кв.м. При необходимости площадь помещений и количество посадочных мест могут быть увеличены за счет дополнительных модулей.

Модульное строительство является общемировым трендом. Пассажирский павильон на станции Шарташ в Екатеринбурге установлен в рамках инвестиционной программы холдинга по развитию пассажирской инфраструктуры. Легкий в сборке, но прочный и надежный, модуль приспособлен к условиям изменчивой уральской погоды. С учетом высокой востребованности и уже полученных положительных отзывов рассматривается возможность расширения географии применения пассажирских павильонов модульного типа на полигоне СвЖД.