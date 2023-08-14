В садах под Березовским ищут 74-летнюю женщину

В день пропажи пенсионерка была одета в зеленый спортивный костюм и косынку белого цвета. Фото: «Прорыв»
В Свердловской области начались поиски 74-летней женщины. Вера Мезенцева пропала 13 августа в СНТ №39 «Труженик» под Березовском. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
- Приметы – рост 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубого цвета, волосы светлые, - рассказали волонтеры.
В день пропажи пенсионерка была одета в зеленый спортивный костюм и косынку белого цвета. Сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Сейчас поисками Веры Мезенцевой занимаются волонтеры и полицейские. Если вам известно, где может находиться пенсионерка, сообщите об этом руководителю поискового отряда Наталии по номеру 89000440220. Также вы можете сообщить всю имеющуюся информацию в ОМД Березовского городского округа, набрав 83436947500.
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