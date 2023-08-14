В Екатеринбург возвращается жаркая погода

Жаркая погода продержится до выходных
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловскую область и Екатеринбург возвращается жаркая погода. Столбики термометров покажут на 5-8 градусов выше климатической нормы. Об этом в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.
- Предстоящая неделя в Свердловской области ожидается теплой, со среднесуточными температурами на уровне +18..+23, в Екатеринбурге +22..+24, - написал эксперт.
По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, столбики термометров будут в дневное время подниматься до +30 градусов.
Теплый период, по прогнозам метеоролога Алексея Пулина, закончится в выходные, когда в тылу циклона, «ныряющего» со стороны Баренцева моря на север Западной Сибири, на континент распространится холодный арктический воздух.
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