В Екатеринбург возвращается жаркая погода

Жаркая погода продержится до выходных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область и Екатеринбург возвращается жаркая погода. Столбики термометров покажут на 5-8 градусов выше климатической нормы. Об этом в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

- Предстоящая неделя в Свердловской области ожидается теплой, со среднесуточными температурами на уровне +18..+23, в Екатеринбурге +22..+24, - написал эксперт.

По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, столбики термометров будут в дневное время подниматься до +30 градусов.

Теплый период, по прогнозам метеоролога Алексея Пулина, закончится в выходные, когда в тылу циклона, «ныряющего» со стороны Баренцева моря на север Западной Сибири, на континент распространится холодный арктический воздух.

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