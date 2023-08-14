На Уралмаше произошла массовая драка мигрантов

Некоторые дерущиеся были с битами Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

На Уралмаше в ночь с 13 на 14 августа произошла массовая драка. По словам очевидцев, в ней участвовали мигранты. Об этом сообщает группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

- Инцидент случился в районе площади 1-ой Пятилетки. Молодые люди что-то бурно выясняли, некоторые были вооружены битой, - рассказали в сообществе.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в городском УМВД.

Напомним, утром 13 августа на распределительном центре Ozon в районе Кольцово случилась массовая драка, которая попала на видео. На записи видно, как около 20-ти южан собираются в одну толпу и возмущенно кричат друг на друга. Инцидентом заинтересовались в полиции.

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