На Дне строителя в Екатеринбурге у девушки украли дорогой телефон

Телефон девушки украли после салюта в конце праздника Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жительницы Екатеринбурга на дне строителя украли дорогой iPhone. Кто-то решил вытащить у девушки смартфон сразу после праздничного салюта, вечером 12 августа.

- Я стояла на перекрестке Ленина — 8 Марта, снимала салют. Далее положила телефон в карман и стала переходить дорогу от Плотинки в сторону администрации, в этот момент у меня достали из кармана телефон, - рассказывает Надежда порталу «Е1».

iPhone 14 Pro Max белого цвета был куплен за 125 тысяч рублей. Сразу после того, как девушка заметила пропажу, она попыталась позвонить на свой номер, но телефон уже был недоступен. Надежда сразу же написала заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу, заявление было принято. Отдел полиции №5 проводит по нему проверку.

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