В баре Екатеринбурга посетительница устроила скандал и выгоняла гостей

Скандал случился в одном из баров Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из баров Екатеринбурга посетительница закатила скандал и решила выгнать всех мужчин из заведения. Расплатившись по счету, женщина решила, что купила все заведение разом.

Поэтому в грубой форме она стала немедленно требовать уйти из зала всех гостей мужского пола, используя нецензурную лексику.

- А теперь все, что находится здесь – мое! Вон все вышли отсюда, это не шутка! – кричала буйная посетительница, пока очевидцы снимали происходящее на видео.

В итоге, все гости бара реагировали на выходку с юмором, никто не покинул своего места. Уйти из заведения пришлось не мужчинам, а ей самой – персонал увел скандалистку из зала.

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