В баре Екатеринбурга посетительница устроила скандал и выгоняла гостей

Скандал случился в одном из баров Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В одном из баров Екатеринбурга посетительница закатила скандал и решила выгнать всех мужчин из заведения. Расплатившись по счету, женщина решила, что купила все заведение разом.
Поэтому в грубой форме она стала немедленно требовать уйти из зала всех гостей мужского пола, используя нецензурную лексику.
- А теперь все, что находится здесь – мое! Вон все вышли отсюда, это не шутка! – кричала буйная посетительница, пока очевидцы снимали происходящее на видео.
В итоге, все гости бара реагировали на выходку с юмором, никто не покинул своего места. Уйти из заведения пришлось не мужчинам, а ей самой – персонал увел скандалистку из зала.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru