Под Первоуральском столкнулись ВАЗ и Lada Priora

В ГИБДД проводят проверку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Под Первоуральском рано утром 13 августа случилось серьезное ДТП. В аварии пострадали два человека, оба доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
- В Первоуральском районе на третьем километре «подъезд к озеру Глухое от автодороги Пермь - Екатеринбург» произошло столкновение автомобилей Lada Priora и ВАЗ-2111. В результате ДТП пострадали водитель ВАЗ-2111 и пассажир Lada Priora, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Сейчас по факту происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка. Другая авария произошла на Серовском тракте в минувшую пятницу. На 11-м километре Серовского тракта утром 11 августа загорелся микроавтобус. Водитель получил ожоги.
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