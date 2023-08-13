Жители Екатеринбурга второй день не могут улететь из Антальи домой

В Антальи задержали рейс авиакомпании Red WIngs Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурге свыше 12 часов не могут улететь из Антальи в родной город. Рейс авиакомпании Red WIngs WZ-3062 задерживают с 12 августа.

- Вылететь должны были 12 августа в 21:30 по местному времени. Просидели восемь часов в аэропорту, но так и не улетели. В 03:00 в отель отправили всех. Должны были утром в 10:30 выехать и улететь, но сейчас уже на 14:00 отложили выезд, - поделился один из пассажиров с порталом «Е1».

Скриншот данных о рейсе сервиса "Яндекс.Путешествия"

По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», задержанный рейс должен прибыть в Кольцово в 01:45 13 августа. В это же время 410 пассажиров ожидают вылета в Анталью из Екатеринбурга на рейсе той же авиакомпании. Вылет задержан также более, чем на 12 часов. Как сообщали в Уральской транспортной прокуратуре, причиной задержки рейса из Кольцово в Турцию стало отсутствие самолета.

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