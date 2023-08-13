В одной из квартир Екатеринбурга нашли мумифицированные тела отца и сына

По словам соседей, тела обнаружили следователи и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из квартир в Екатеринбурге были найдены мумифицированные тела отца и сына. Об этом сообщили URA.RU жильцы дома, в котором нашли мумии. По их словам, накануне случившегося на месте работали сотрудники полиции и Следственного комитета.

Также житель этого дома уточнил, что оба мужчины были замкнутые и редко выходили из дома. Предположительно, их родственники несколько лет назад заявляли об их пропаже.

- Недавно родственники опять забили тревогу. По их просьбе вскрыли квартиру и обнаружили там два тела, - рассказал информационного агентству сосед.

В Следственном комитете по Свердловской области от комментариев воздержались.

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