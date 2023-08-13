В Свердловской области на треть вырос спрос на персонал в строительных компаниях

В строительных компаниях открыли 16 тысяч вакансий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вырос спрос на сотрудников в строительной отрасли. По данным HeadHunter, с января по июнь строительные компании открыли около 16 тысяч вакансий, такое число наибольшее среди регионов УрФО.

- Количество вакансий от строительных компаний в Свердловской области выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рыночный диапазон средних предлагаемых заработных плат составил 57–126 тысяч рублей, - уточняют в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга.

Также выросла и средняя заработная плата рабочих в этой отрасли. Так, год назад с января по июль сотрудники в строительной сфере заработывали от 52 до 115 тысяч рублей в месяц.

Эксперты заметили еще и то, что на рынке труда среди строительных компаний стали нуждаться не только в узкопрофильных профессиях, но и в ряде других специалистов. Например, часто требуются повара, программисты и менеджеры по продажам.

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