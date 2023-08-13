В Екатеринбурге более, чем на 12 часов задержан рейс в Турцию

Рейс должен вылететь в Анталью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово более, чем на 12 часов задержали лайнер, который должен вылететь в Турцию. По данным онлайн-табло, авиарейс компании Red Wings изначально должен был вылететь из Екатеринбурга в Анталью в 07:20 по местному времени 13 августа.

Но время вылета перенесено до 21:30 13 августа, следует из информации на сайте Кольцово. В уральской транспортной прокуратуре сообщили, что причиной задержки стало отсутствие воздушного судна.

- Пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно, прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице «Азимут». Свердловской транспортной прокуратурой осуществляется полный и своевременный контроль за оказанием услуг пассажирам, - уточняют в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На момент публикации получить комментарий от пресс-службы аэропорта не удалось. До этого в Екатеринбурге был задержан рейс в Стамбул. Причиной тому стало позднее прибытие судна авиакомпании «Аэрофлот» в город. Об этом сообщали в Уральской транспортной прокуратуре.

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