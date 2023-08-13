В Свердловской области завершены поиски пропавшего в июне мужчины

Мужчину искали два месяца. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле завершились поиски пропавшего полтора месяца назад 63-летнего Валерия Романова. Мужчина пропал 24 июня, о том, что мужчина погиб стало известно вечером 12 августа.

- Найден, Погиб. Соболезнования родным и близким, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Причина гибели на данный момент неизвестна. Ранее была информация о том, что Валерий Романов сбежал из машины скорой помощи 24 июня, когда его увозили из медучреждения на Вагонке в ГАУЗ Со Городская больница № 4, уточняет портал «Е1».

Через некоторое время его заметили на улице Красных Зорь, где он пил алкоголь. Все это время у Валерия имелся с собой телефон, но он был выключен.

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