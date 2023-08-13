В Екатеринбурге выбрали самую красивую сотрудницу стройкомплекса

Победительницу выбрали на Дне строителя, который проходил в Историческом сквере и на проспекте Ленина Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дне строителя в Екатеринбурге пришел суперфинал конкурса «Миссис стройкомплекс». Награждение самой красивой сотрудницы, работающей в этой отрасли, прошло прямо на главной сцене в Историческом сквере.

Победу забрала Анастасия Сараева, сотрдуница ООО ГК «Астра». В качестве приза она получила 300 тысяч рублей и сертификат в салон красоты.

Второе место заняла Анна Балашова из компании «Атлас Девелопмент», а третье место заняла Валерия Баранова, работающая в «Атомстройкомплекс».

Все три красавицы получили и короны. Их девушкам вручили министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов. Всего в конкурсе приняли участие восемь красоток из этой отрасли.

В этот же день выступили группа Reflex и Леонид Агутин. Артисты дали бесплатные концерты в 20:00, а сам День строителя завершили праздничным салютом.

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