В парке Маяковского начался фестиваль «Лица улиц»

Участники, в числе которых традиционно были ходулисты, прошли по парку в ярких образах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В парке имени Маяковского стартовал фестиваль «Лица улиц», он проходит в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга.
- На мероприятие собралось более 20 театров. Фестиваль начался с театрализованного шествия по центральной аллее под музыкальное сопровождение. Участники, в числе которых традиционно были ходулисты, прошли по парку в ярких образах, создавая незабываемую атмосферу праздника, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Участие в фестивале принимают коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. В течение всего дня на четырех сценах покажут более 20 представлений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подросток, зарезавший в Екатеринбурге студентку, оказался сыном бывшего депутата (подробнее)
Адвокат объяснил, какой срок грозит школьнику за убийство 17-летней студентки (подробнее)
Студентка, убитая 15-летним школьником, ушла на роковое свидание назло матери (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru