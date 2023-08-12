В парке Маяковского начался фестиваль «Лица улиц»

Участники, в числе которых традиционно были ходулисты, прошли по парку в ярких образах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке имени Маяковского стартовал фестиваль «Лица улиц», он проходит в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга.

- На мероприятие собралось более 20 театров. Фестиваль начался с театрализованного шествия по центральной аллее под музыкальное сопровождение. Участники, в числе которых традиционно были ходулисты, прошли по парку в ярких образах, создавая незабываемую атмосферу праздника, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Участие в фестивале принимают коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. В течение всего дня на четырех сценах покажут более 20 представлений.

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