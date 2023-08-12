На Урале простились со школьницей, погибшей от наркотика

Телефон девочки так и не нашли Фото: соцсети

В Каменске-Уральском простятся с 16-летней девушкой, погибшей в ночь на 9 августа. По предварительной версии, смерть наступила в результате передозировки синтетическим наркотиком. Полный состав вещества станет известен лишь через месяц. По данным «КП-Екатеринбург», смерть школьницы не носит криминального характера.

Расследование уголовного дела находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. 8 августа девочка вернулась на электричке из Екатеринбурга. Но домой так и не вернулась.

- Сейчас я жалею о том, что не контролировал весь ее маршрут в тот день. Думал, что приедет не последней электричкой. Мы разговаривали, когда она шла домой. Сказала - перезвонит, когда дойдет. Она не просила забрать ее или денег на такси, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец несовершеннолетней Александр.

Камеры видеонаблюдения сняли, как девочка гуляла в лесу в 02:00 9 августа.

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