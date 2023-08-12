Фото: читатель «КП»
На Серовском тракте под Нижним Тагилом загорелся цементовоз. Видео с места ЧП прислал читатель «КП-Екатеринбург». В свердловском главке МЧС пояснили, что в результате пожара никто не пострадал.
- Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. К тушению привлекались 14 человек личного состава и четыре единицы техники, - рассказали в региональном МЧС.
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