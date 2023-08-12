Трамваи Екатеринбурга на два дня изменят маршрут

Ограничения будут действовать до 02:00 13 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 02:00 13 августа в Екатеринбурге отменяется движение трамвайных маршрутов № 2, 6, 13,15, 16 и 18. В городе перекроют движение по проспекту Ленина от Луначарского до Московской, по Татищева от Красноуральской до Ленина.

Также будут изменены маршруты автобусов №№ 24, 27, 28, 030, 36, 48, 50, 052, 54, 054, 57, 59, 81.

- Городские власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - сообщили в мэрии.

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