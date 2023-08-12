Парню грозит до трех лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге на улице Куйбышева наряд ППСП задержал наркомана с граммом синтетики. В присутствии понятых «порошок» был изъят и направлен на исследование.

- Подозреваемого доставили в дежурную часть территориального ОВД для разбирательства и установления личности. Им оказался ранее несудимый 21-летний местный житель. При опросе гражданин сознался в употреблении наркотика, - сообщили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК, уральцу грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в Октябрьском районе полиция раскрыла кражу 7 миллионов рублей из сейфа автоцентра.

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