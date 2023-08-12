СК возбудил уголовное дело после смерти 16-летней девушки на Урале

Девушку похоронят 12 августа

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проделанной работе.

- Следователем СК России проведён осмотр места происшествия, тело несовершеннолетней направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, - заявили в СК России.

Вечером 8 августа девушка вернулась на электричке из Екатеринбурга, куда ездила подавать документы в педагогический колледж. В 23:01 она вышла на станции и отправилась домой пешком.

Автобусы уже не ходили, и девочка сообщила в своем Telegram-канале, что ей предстоит долгая дорога до дома. Во многом из-за этого сообщения смерть Даши до сих пор кажется странной.

- Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня, - написала школьница в 23:05.

Через сутки тело несовершеннолетней обнаружили в лесополосе.

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