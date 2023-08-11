Центр Екатеринбурга из-за Дня Строителя перекроют больше чем на сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перекроют проспект Ленина, от Луначарского до Московской, и улицу Татищева, от Красноуральской до проспекта Ленина, из-за проведения Дня Строителя . Ограничения действуют с 23:00 11 августа до 02:00 13 августа.

Также не будут ходить трамваи № 2 «Эльмаш – ВИЗ», 6 «ЦПКиО – Машиностроителей», 13 «7 ключей – 40 лет ВЛКСМ», 15 «Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ», 16 «Волгоградская – УрФУ» и 18 «Шарташ – ЗТД».

Из-за закрытия движения по проспекту Ленина, от улицы 8 Марта до улицы Пушкина, автобусы изменят схему движения следующим образом:

Схема движения автобусов, фото: скрин с сайта Администрации Екатеринбурга

Схема движения автобусов, фото: скрин с сайта Администрации Екатеринбурга

Схема движения автобусов, фото: скрин с сайта Администрации Екатеринбурга

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru