Проезд в трамвае от Екатеринбурга до Верхней Пышмы поднимется до 40,5 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 14 августа добраться из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму на трамвае станет дороже. Так, от остановки Трамвайное кольцо до Развилки проезд будет стоить 23 рубля, от Трамвайного кольца до Чуцкаева - 31,5 рубль, от остановки Озеро Лебяжье до Фрезеровщиков - 23 рубля. А проезд по всем трем участкам составит 40,5 рублей.

- Решение было принято в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Свердловской области, - сообщает в социальных сетях «Верхнепышминский трамвай».

Напоминаем, еще в последний день лета 2022 года запустили трамвайное сообщение, связавшее Екатеринбург с Верхней Пышмой. На маршруте №333 курсируют несколько современных низкопольных составов «Львенок», в которых есть терминалы для оплаты проезда, зарядки для гаджетов, кондиционеры и видеонаблюдение.

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