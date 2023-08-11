Отлетевшее от машины колесо сбило велосипедиста в Первоуральске

Отлетевшее от Daewoo Nexia колесо приехало прямо в велосипедиста в Первоуральске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 11 августа в Первоуральске произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист. В мужчину влетело колесо, которое отвалилось у Daewoo Nexia прямо на ходу, а велосипедист всего-лишь ехал по тротуару. Необычная авария произошла у дома № 154 по улице Ленина.

- В результате ДТП велосипедист с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

В ГИБДД напоминают о необходимости следить за техническим состоянием автомобиля и передвигаться только на исправной машине.

Ранее мы рассказывали про мужчину из Ревды, который, будучи пьяным, пытался дать взятку инспекторам. Он хотел откупиться от медицинского освидетельствования и попытался дать 90 тысяч рублей. После проведенного расследования горе-взяточника отправили под суд.

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