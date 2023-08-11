В Ревде признали виновным водителя, который пытался дать взятку инспекторам ДПС

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Ревды доказал вину водителя, который попытался дать взятку инспекторам ДПС. Мужчина, будучи пьяным, хотел откупиться от медицинского освидетельствования и попытался дать 90 тысяч рублей в качестве взятки. Инцидент произошел 2 апреля этого года.

- Инспекторы ДПС взятку не приняли и сообщили об этом факте в дежурную часть, - пояснил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

После проведенного расследования горе-взяточника отправили под суд. Там ему назначили наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей, а те 90 тысяч, которые он предлагал инспекторам, будут обращены в собственность государства.

- Поступки честных офицеров всегда учитываются при выдвижении на вышестоящую должность, а также при проведении очередных аттестаций. Кроме того, непосредственные начальники своими правами поощряют их, в том числе финансово, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчину признали виновным в ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).

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