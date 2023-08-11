Ростехнадзор и прокуратура проверили бассейн на крыше «Высоцкого» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области вместе со специалистом из Ростехнадзора проверили территорию бассейна SKY на крыше «Высоцкого». Эту проверку организовали после обращения в прокуратуру депутата Государственной Думы Андрея Альшевских.

- Параллельно фирма заказала независимую экспертизу. Так понимаю, планирует доказать, что конструкции не являются капитальными, - сообщил в своих социальных сетях депутат.

Пока проверку проводили лишь с помощью визуального обследования и анализа предоставленной документации.

По предварительным данным, специалисты посчитали, что бассейн повлиял на параметры здания. Более глубокий анализ конструкции они проведут после того, как «Высоцкий» предоставит рабочую, проектную и исполнительную документацию.

Ранее «КП-Екатеринбург» владелец небоскреба «Высоцкий» Андрей Гавриловский рассказал, что обе чаши бассейна перенесут, когда рядом построят новый небоскреб.

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