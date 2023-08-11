Возле УрГЭУ появится новый сквер

Парк разместиться со стороны 8 марта и Куйбышева. Фото: мэр Алексей Орлов

В Екатеринбурге возле Уральского государственного экономического университета появится новый сквер. Такой радостной новостью поделился мэр города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Строительство сквера начнется в следующем году. Фото: мэр Алексей Орлов

- В год 300-летия Екатеринбурга при поддержке бизнеса реализуется множество проектов по благоустройству города. И вот нашелся инвестор, который готов преобразить территорию, - отметил градоначальник.

Парк разместится со стороны 8 Марта и Куйбышева. Пространство планируют полностью преобразить. В центре города высадят деревья, проложат велодорожки и установят новые скамейки. Строительство сквера начнется в следующем году.

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