На Эльмаше в пожаре пострадала женщина

На место ЧП прибыли 17 спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге загорелась квартира в десятиэтажном доме. ЧП произошло на Эльмаше днем 11 августа. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании на Краснофлотцев, 15, поступило в 15:48. На место происшествия прибыли 17 спасателей и четыре пожарные машины. Оказалось, что огонь охватил квартиру на первом этаже дома. Загорелась ветошь.

- Площадь пожара составила один квадратный метр. Эвакуация людей из дома не требовалась, - рассказали спасатели.

Однако в пожаре пострадала хозяйка жилища. За ней приехали сотрудники скорой помощи. О ее состоянии пока не известно.

Ранее, днем 9 августа, в Пионерском поселке загорелось офисное здание. Сначала жители района услышали, как раздался грохот. После этого над улицей Данилы Зверева стал подниматься дым. Как оказалось, загорелась крыша пятиэтажного административного здания. Огонь распространился на площадь в 30 квадратных метров.

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