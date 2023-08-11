Чаще всего подделывают колбасы и консервы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области проверили 28 тонн мясной продукции. Из них 1,5 тонн не прошли проверки и оказались забракованы. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В основном продукция была забракована из-за несоответствия или отсутствия документов, нарушения правил маркировки и фальсификации. Всего было взято 2,1 тысячи проб по микробиологическим показателям, из которых 7%. Еще 171 проба взята по санитарно-химическим показателям. Также 429 проб по физико-химическим показателям, 11,4% неудовлетворительные. На фальсификацию были отобраны 88 проб, 39,7% неудовлетворительны.

- Подделывают: колбасные изделия и консервы мясные, - отметили в ведомстве.

В колбасе находили соевый и животный белок. Также в продукте заменяли мясное сырье на мясо птицы. В консервах обнаружили субпродукты, хрящи и крупные кровеносные сосуды.

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