Чаще всего подделывают колбасы и консервы
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Свердловской области проверили 28 тонн мясной продукции. Из них 1,5 тонн не прошли проверки и оказались забракованы. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В основном продукция была забракована из-за несоответствия или отсутствия документов, нарушения правил маркировки и фальсификации. Всего было взято 2,1 тысячи проб по микробиологическим показателям, из которых 7%. Еще 171 проба взята по санитарно-химическим показателям. Также 429 проб по физико-химическим показателям, 11,4% неудовлетворительные. На фальсификацию были отобраны 88 проб, 39,7% неудовлетворительны.
- Подделывают: колбасные изделия и консервы мясные, - отметили в ведомстве.
В колбасе находили соевый и животный белок. Также в продукте заменяли мясное сырье на мясо птицы. В консервах обнаружили субпродукты, хрящи и крупные кровеносные сосуды.
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