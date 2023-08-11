В Екатеринбурге хулиган угрожал медикам расстрелом

Информацию об угрозах передали в правоохранительные органы
Фото: Василий Вахрин
В Екатеринбурге неизвестный мужчина позвонил врачам скорой помощи и угрожал расправой. Тревожный звонок поступил медикам Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса. Информацию о происшествии подтвердили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.
- В оперативный поступил телефонный звонок невнятного содержания с возможной угрозой медикам расправой, - отметили в министерстве.
Информацию о подозрительном звонке передали в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Сотрудников скорой помощи предупредили о соблюдении дополнительных мер безопасности во время вызовов.
«КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в УМВД города. На момент публикации материала ответа от полиции не было получено.
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