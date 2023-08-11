Свердловские врачи спасли многодетную мать, перенесшую инсульт после родов

Спустя три недели после операции пациентка была выписана. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Врачи Свердловской области спасли многодетную мать. 26-летнюю женщину, родившую четвертого малыша, прооперировали после инсульта. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Инсульт произошел у женщины спустя месяц после рождения четвертого ребенка. Спасти жизнь ей помогли передовые методики удаления тромбов из кровеносных сосудов. Операцию провели врачи Центральной городской клинической больницы №1.

- Это уникальный случай. После родов в венах ног пациентки образовались тромбы, которые с током крови попали в легочную артерию и вызвали нарушение дыхания. Кроме того, часть тромбов проникла в левые отделы сердца, а оттуда - в артерии мозга, - рассказал главный невролог Уральского федерального округа Андрей Алашеев.

Спустя три недели после операции пациентка была выписана. За это время у женщины восстановилась речь. Также она смогли самостоятельно передвигаться по палате. Свердловчанку ждет еще один этап лечения в в Клиническом институте мозга.

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