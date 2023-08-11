В честь 300-летия города Екатеринбурга пройдет карнавал на сапах

Карнавал на сапах проходит уже третий год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В честь 300-летия Екатеринбурга 13 августа пройдет карнавал на сапах. Участие в костюмированном заплыве сможет принять любой желающий. Но перед этим гостей ждут соревнования, где также смогут поучаствовать все желающие. Дисциплин будет несколько: длинная дистанция от 2.5 до 5 км по Верх-Исетскому пруду, гонка на 200 метров, командная гонка. Закончится мероприятие костюмированным sup-карнавалом.

Регистрация участников уже началась. Условия регистрации на страничке фестиваля . Соревнования будут проходить в двух категориях профессионалы и любители, среди мужчин и женщин.

- Всех неравнодушных, близких по духу к серфингу, лету, воде и веселью мы и зовем на наш фестиваль. Уверен, что в преддверии дня рождения города, который стоит на реке Исеть, желающих выйти на воду в костюме, связанном с праздником будет не меньше, чем лет Екатеринбургу! - говорит Михаил Пальцев, основатель URALSURF и отец фестиваля.

Мероприятие пройдет 13 августа на Верх-Исетском пруду (пляж Cuba Cuba, Большой Конный Полуостров, 6). Вход будет бесплатным. В программе фестиваля также будут мастер-классы по йоге, баланс-бордам, стретчинг и функциональному тренингу.

Кстати, организаторы предлагают выбрать наряд, связанный с историей или современной жизнью нашего города. Зрители смогут выбрать лучших в нескольких номинациях Мисс и Мистер ВИЗ, командная номинация «Команда мечты», «Уральское чудо».

Добавим, что мероприятие проходит уже третий год при поддержке администрации Верх-Исетского района.