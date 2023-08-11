В Волчихинское водохранилище выпустили мальков сазана

Крошечным рыбкам два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волчихинское водохранилище выпустили более 155 тысяч экземпляров мальков сазана. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Свердловской области.

- Мальки были выращены на Зеленоборском рыборазводном заводе ФГБУ «Главрыбвод». Теперь эта промысловая рыба завелась и в водоеме Свердловской области, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Крошечным рыбкам два месяца, весят примерно по 20 грамм. Через три-четыре года они станут взрослыми и смогут уже сами увеличивать популяцию карповых в водоемах Свердловской области.

Зарыбление проходит в рамках компенсационных мероприятий - для реабилитации водоемов и восполнению запасов водных биоресурсов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Свердловской области проверяют 14 водоемов. Если они будут нуждаться в реабилитации, укреплении берегов или очистке от илистых отложений, их включат в региональную программу оздоровления водных объектов. Мониторинг проводится Министерством природных ресурсов и экологии.

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