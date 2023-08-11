Восьмилетний мальчик потерялся в районе села Николо-Павловское на Урале

Пропавшему мальчику 8 лет Фото: vk.com/ckorpion_nt

Под Нижним Тагилом потерялся восьмилетний школьник. О поисках ребенка сообщили в поисковом отряде «Скорпион».

- Мы сейчас выдвигаемся в зону поисков, - сообщили в руководстве отряда.

Мальчик пропал в пятницу, 11 августа, в районе села Николо-Павловское. Он был одет в синюю олимпийку на замке, синие штаны и белые кроксы. Все, кто знают что-либо о местонахождении ребенка, могут позвонить в полицию по номерам: «02», «102», либо по одному из номеров поискового отряда «Скорпион», указанному в объявлении о поисках ребенка. Обновление: к 16.00 спасатели сообщили, что ребенок найден. Он жив и здоров