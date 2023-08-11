Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 августа 2023 10:30

Бывший глава Пышминского городского округа предстанет пред судом

Бывшего главу Пышминского городского округа осудят за взятку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего главу Пышминского городского округа осудят за взятку. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, в особо крупном размере), - рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, он за пять лет получил строительные материалы, услуги по демонтажу веранды, строительство новой веранды на территории своего домовладения с установкой оконных и дверных блоков из ПВХ профиля. Кроме того, им было получено 1,5 миллионов рублей за покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис».

Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд.