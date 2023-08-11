Бывший глава Пышминского городского округа предстанет пред судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего главу Пышминского городского округа осудят за взятку. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, в особо крупном размере), - рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, он за пять лет получил строительные материалы, услуги по демонтажу веранды, строительство новой веранды на территории своего домовладения с установкой оконных и дверных блоков из ПВХ профиля. Кроме того, им было получено 1,5 миллионов рублей за покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис».

Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд.