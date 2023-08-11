Омбудсмен высказалась о «мягком» приговоре уральцу, оскорбившему мальчика

Татьяна Мерзлякова отметила, что если понадобится, мальчику окажут психологическую поддержку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 10 августа, Генпрокуратура РФ заявила, что обжалует решение по делу Александра Неустроева, оскорбившего мальчика, гулявшего в шапке с символом Z. Ранее Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении него, обязав мужчину заплатить штраф – в семь тысяч рублей. Ряд федеральных спикеров заявили, что такое наказание слишком «мягкое». В пятницу, 11 августа, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала ситуацию.

- Человек, который оскорбил мальчика, не прикоснулся к нему и не ударил. Мне казалось, что суд должен во всем разобраться, - сказала Татьяна Мерзлякова. - По поводу мальчика, пока я не хочу его беспокоить. Потом, если будет необходимо, мы сделаем так, чтобы хорошая психологическая помощь ему была проведена. Ему и так сегодня непросто. Его папа находится в зоне СВО. Это для меня свято. Надо побывать там, чтобы понять, почему я жестко отношусь ко всем структурам власти, которые что-то не сделали для ребят, чьи родители находятся в зоне СВО.

Весной, 21 апреля, Александр Неустроев, стоя у подъезда оскорбил мальчика, проходившего мимо в шапке с символом Z. Все случившееся попало на запись камеры видеодомофона. Ролик разлетелся по социальным сетям и вызвал шквал возмущения. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст.213 УК РФ). В среду, 9 августа, суд прекратил уголовное дело.