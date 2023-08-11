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НовостиОбщество11 августа 2023 10:25

Омбудсмен высказалась о «мягком» приговоре уральцу, оскорбившему мальчика

Уральский омбудсмен прокомментировала «мягкий» приговор Александру Неустроеву
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Татьяна Мерзлякова отметила, что если понадобится, мальчику окажут психологическую поддержку

Татьяна Мерзлякова отметила, что если понадобится, мальчику окажут психологическую поддержку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 10 августа, Генпрокуратура РФ заявила, что обжалует решение по делу Александра Неустроева, оскорбившего мальчика, гулявшего в шапке с символом Z. Ранее Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении него, обязав мужчину заплатить штраф – в семь тысяч рублей. Ряд федеральных спикеров заявили, что такое наказание слишком «мягкое». В пятницу, 11 августа, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала ситуацию.

- Человек, который оскорбил мальчика, не прикоснулся к нему и не ударил. Мне казалось, что суд должен во всем разобраться, - сказала Татьяна Мерзлякова. - По поводу мальчика, пока я не хочу его беспокоить. Потом, если будет необходимо, мы сделаем так, чтобы хорошая психологическая помощь ему была проведена. Ему и так сегодня непросто. Его папа находится в зоне СВО. Это для меня свято. Надо побывать там, чтобы понять, почему я жестко отношусь ко всем структурам власти, которые что-то не сделали для ребят, чьи родители находятся в зоне СВО.

Весной, 21 апреля, Александр Неустроев, стоя у подъезда оскорбил мальчика, проходившего мимо в шапке с символом Z. Все случившееся попало на запись камеры видеодомофона. Ролик разлетелся по социальным сетям и вызвал шквал возмущения. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст.213 УК РФ). В среду, 9 августа, суд прекратил уголовное дело.