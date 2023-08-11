В Екатеринбурге толпа подростков преследовала мать с двумя детьми

Следственный комитет выясняет причины и условия произошедшего
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге толпа подростков издевалась и преследовала мать с двумя детьми. Инцидент произошел 10 августа в районе Укткса. Информацию об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Подростки пристали к женщине во дворе дома на улице Шишимской, 13. Предположительно, причиной издевательств стала внешность жертвы. Силовики уже проводят проверку в связи с этим.
- Принимаются меры к установлению и опросу участников конфликта и возможных очевидцев происшествия, - отметили в СУ СК региона.
Помимо этого, выясняются причины и условия произошедшего. По итогам проверки ведомство примет процессуальное решение. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в УМВД города.
- Информация зарегистрирована в 13 отделе полиции. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к конфликту, - пояснили в екатеринбургской полиции.
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