ВИЗ-Сталь продолжает улучшать условия труда работников

Новая комната для приема пищи. Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) завершился основной этап модернизации шести комнат приема пищи в производственных подразделениях. В помещениях окончены строительные и отделочные работы, идет закупка оборудования и мебели.

Модернизация ведется в рамках программы развития корпоративного питания Группы НЛМК.В 2022 году на ВИЗ-Стали открыли 10 комфортных помещений для приема пищи, в 2023 году добавятся еще шесть — в подразделениях цеха холодной прокатки и на газовом участке энергоуправления.

Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

Обеденные зоны отремонтировали в соответствии с современными санитарно-техническими требованиями. Согласно стандартам Группы НЛМК каждую оснастят модульной кухней с мойкой, столами и стульями, шкафчиками для индивидуального хранения посуды, холодильником, микроволновой печью, электрическим чайником, кулером. В помещениях установят бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха и дезинфекторы для рук.

Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

Создание для работников комфортных условий для приема пищи — часть социальной политики ВИЗ-Стали. Чтобы обеспечить 100% сотрудников горячим питанием, на предприятии развивается проект «НЛМК еДа!»: вкусно, полезно, доступно» с различными сервисами: круглосуточная доставка комплексного обеда в подразделение, компенсация 60% стоимости обеда работодателем, питание в счет зарплаты.