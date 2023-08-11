К 300-летнему юбилею Екатеринбурга составлен плейлист из любимых песен горожан

Для жителей Екатеринбурга составили подборку любимой музыки Фото: Алексей БУЛАТОВ

HiFi-стриминг Звук создал плейлист из самых прослушиваемых жителями Екатеринбурга треков к 300-летию города.

Один из пяти крупнейших городов России в 2023 году отмечает 300-летний юбилей. В честь праздника Звук проанализировал, какие треки чаще всего слушают екатеринбуржцы, и собрал их в отдельный плейлист “От Вторчика до Уралмаша”. Подборка доступна не только для жителей столицы Свердловской области, но и для всех пользователей, кому захочется соприкоснуться с саундтреком города, почувствовать его атмосферу или просто послушать музыку в отличном качестве.

- Команда Звука поздравляет Екатеринбург с круглой датой и желает городу, а также его жителям новых успехов, свершений и осуществления больших планов! Мы рады поделиться тематической подборкой с любимыми песнями горожан. Уверены, что музыка дарит положительные эмоции и праздничный настрой, - рассказывает Алексей Петрунькин, маркетолог партнёрских проектов HiFi-стриминга Звук.

В плейлист попали такие исполнители, как: ANNA ASTI, Филипп Киркоров, Zivert, DJ SMASH, Баста, Полина Гагарина, Король и Шут, Markul, Тося Чайкина, Руки вверх!, HammAli & Navai, JONY и другие известные артисты.