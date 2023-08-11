Подземный переход у Плотинки откроют 16 августа

Торжественное открытие пройдет с множеством спикеров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Подземный переход Цоя у Плотинки откроют 16 августа. Арт-объект реконструировала команда STENOGRAFFIA. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
Торжественное открытие пройдет с множеством спикеров. Среди них глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель фестиваля Анна Клец, представитель Свердловского рок-клуба Александр Пантыкин и другие выдающиеся личности. Помимо этого, в 12:00 начнется концерт Дмитрия Касимова и проекта «Свердловский рок».
Ранее, 11 августа, в центре Екатеринбурга открыли бюсты Петра I и Екатерины I. Их установили рядом с Музеем архитектуры.
В церемонии открытия приняли участие мэр города Алексей Орлов и бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Между бюстов установили бронзовую карту завода-крепости Екатеринбург в ее первозданном виде.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru