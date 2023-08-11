Подземный переход у Плотинки откроют 16 августа

Торжественное открытие пройдет с множеством спикеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подземный переход Цоя у Плотинки откроют 16 августа. Арт-объект реконструировала команда STENOGRAFFIA. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Торжественное открытие пройдет с множеством спикеров. Среди них глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель фестиваля Анна Клец, представитель Свердловского рок-клуба Александр Пантыкин и другие выдающиеся личности. Помимо этого, в 12:00 начнется концерт Дмитрия Касимова и проекта «Свердловский рок».

Ранее, 11 августа, в центре Екатеринбурга открыли бюсты Петра I и Екатерины I. Их установили рядом с Музеем архитектуры.

В церемонии открытия приняли участие мэр города Алексей Орлов и бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Между бюстов установили бронзовую карту завода-крепости Екатеринбург в ее первозданном виде.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru