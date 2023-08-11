Строители показали класс на всю Россию в финале конкурса профмастерства

Фото: Атомстройкомплекс

На торжественном открытии финала Национального конкурса профмастерства «Строймастер-2023» в городе Королев Московской области флаг Свердловской области вынес строитель компании «Атомстройкомплекс» – штукатур Евгений Коркин.

Всего от УрФО в завершающем туре выступали четверо строителей, показавших лучшие результаты среди 700 участников на региональном этапе конкурса. Впервые помимо основных номинаций в соревнованиях ввели категорию «Студенческая лига».

– Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в зале собрались лучшие мастера-строители России. Вы – элита строительной отрасли, поэтому на вас лежит ответственная задача не только развивать свой опыт, но и передавать его молодым коллегам, – обратился к конкурсантам Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин.

Евгений Коркин. Фото: Атомстройкомплекс

Эксперты отметили высокий уровень подготовки уральских строителей. Возможность отточить навыки дают региональные соревнования профмастерства, а также качественная внутрикорпоративная подготовка.

Так, в компании «Атомстройкомплекс» только за последние три года во внутреннем конкурсе профмастерства приняли участие около 350 сотрудников. Благодаря этому опыту строители компании каждый год занимают призовые места на соревнованиях различного уровня, таких как «Славим человека труда» и «Строймастер».

Хорошая профессиональная подготовка строителей обеспечивает высокое качество возводимым компанией объектам. Ежегодно проекты «Атомстройкомплекса» получают высокие отраслевые награды, например, дипломы федеральной премии Urban Awards и международного профессионального конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE.

Но главный приз по итогам соревнований получат жители новых домов, качественных и современных, которые построят в родном регионе настоящие мастера своего дела.