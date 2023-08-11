Уральский омбудсмен рассказала о сложностях с отправкой писем в зону СВО

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова подготовила доклад о доставке писем в зону СВО Фото: Данил СВЕЧКОВ

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердловской области изучили, какие сложности возникают при доставке писем и посылок участникам СВО от родных. По итогам был составлен доклад, который уральский омбудсмен Татьяна Мерзлякова намерена представить губернатору Свердловской области, депутатам Законодательного собрания региона и командованию Центрального военного округа.

- А самое главное – мы еще на совете по правам человека президентском разберем этот вопрос, потому что проблема не в нашей свердловской почте и не в нашей области. Это проблема большего масштаба, - прокомментировала Татьяна Мерзлякова.

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека проверили 16 почтовых отделений в Екатеринбурге, четыре отделения в Реже, четыре в Верхней Пышме, четыре в Березовском и два в Сысерти.

- Мы выявили ряд системных проблем, на которые мы с вами, Свердловская область, постараемся повлиять на федеральном уровне, - сказала Татьяна Мерзлякова. - Нам надо, чтобы посылки доходили до ребят. Надо, чтобы письма доходили до них.

Согласно докладу, ни почтовые отделения, ни войсковая часть не влияют на успех отправки писем и посылок. В одном случае посылка может доехать быстро, в другом не доехать вообще.

- Возможен вариант, когда посылка доехала до адресата, но он ее не забрал по разным причинам. Например, его перебросили на другое направление, и никто с изначального направления уже не везет посылку дальше, - отметила уральский омбудсмен. - Также сотрудники справочной службы оказываются не информированы о судьбе посылки после передачи ее в военное ведомство. Розыском таких посылок «Почта России» не занимается. Вот мы отправляем посылки с обычной почты, а дальше они все попадают в отделение под Москвой. Оттуда уже доставляются по линии боевых действий. Но это уже никто не отслеживает. И здесь не должны делать отслеживание, потому что иначе можно будет понять, где базируется какая часть.

В аппарате уполномоченного по правам человека выработали несколько предложений о том, как можно улучшить ситуацию.

- Необходимо, чтобы Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направляло во все без исключения управления федеральной и почтовой связи регионов единообразную памятку для граждан, отправляющих посылки и письма солдатам в зону СВО, - сказала Татьяна Мерзлякова. - Представляется целесообразным для упрощения отправки писем и посылок в зону СВО подготовить информационные стенды в почтовых отделениях.