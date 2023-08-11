В Екатеринбурге неадекватный водитель парализовал движение транспорта

Мужчина оставил свою машину прямо на трамвайных путях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за неадекватного водителя парализовало перекресток. Мужчина оставил свою машину прямо на трамвайных путях. Информацию об инциденте «КП-Екатеринбург» подтвердили в Росгвардии по Свердловской области.

Происшествие произошло на перекрестке Комсомольская – Малышева днем 11 августа. Движение общественного транспорта пришлось приостановить. На место также выехали сотрудники Госавтоинспекции.

- Сотрудники, находясь на маршруте патрулирования, увидели автомобиль, стоящий на трамвайных путях. Выяснилось, что водитель авто находился в неадекватном состоянии, - пояснили в Росгвардии.

При осмотре салона авто силовики нашли пакетик с белым порошком. Его происхождение пока неизвестно. На данный момент на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. «КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в УМВД города.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции №1. В ходе начатой проверки полицейские изучат предметы, обнаруженные в указанной машине. По результатам исследования будет принято обоснованное решение, - пояснили в полиции города.

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